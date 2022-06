Obtenez le Realme 9 Pro+ à prix fou en ce moment chez Rakuten

Avec le Realme 9 Pro+ vous allez pouvoir vous faire plaisir à tous les niveaux, d'autant que celui-ci est à un prix vraiment abordable. C'est un téléphone compatible 5G avec un processeur octa-core Dimensity 920 2,5 Ghz et doté de 6 Go de RAM pour 128 Go de mémoire.

Il affiche vos applications sur son bel écran Super AMOLED de 6,4" avec une fréquence d'affichage de 90Hz pour une définition de 2400 x 1080 pixels.

Le Realme 9 Pro+ sait faire plaisir avec son triple capteur photo arrière de

50 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx pour des vidéos en 4K de toute beauté. Et côté selfie il n'est pas en reste puisqu'il propose un très beau capteur de 16 Mpx.

Enfin, la batterie est elle aussi un atout de ce modèle avec une capacité de 4500 mAh qui correspond à une autonomie en usage classique de deux jours si vous n'êtes pas trop gourmand. Et en plus elle est compatible charge rapide 60W et peut passer de 0 à 100% en seulement 45 minutes.