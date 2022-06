Le Samsung Galaxy S22 est à un prix défiant toute concurrence !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone datant de début 2022 et propose de très belles choses pour un tarif on ne peut plus attractif chez Rakuten. En effet, dans sa version blanche avec 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM est à seulement 699,99€ au lieu de 849€.

Rakuten oblige, et c'est tant mieux, vous allez pouvoir récupérer une petite cagnotte en achetant ce smartphone ici. C'est 35€ que vous allez récupérer sur votre compte Club R (l'adhésion est gratuite) et que vous pourrez déduire lors d'un prochain achat.