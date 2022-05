Belle réduction sur le prix du smartphone Oppo Reno4 Pro 5G en ce moment

L'OPPO Reno4 Pro 5G se paye le luxe d'être accessible à seulement 349,99€ chez Rakuten, depuis un vendeur pro fiable. Le smartphone se fait rare chez les autres e-marchands car ses successeurs sont sortis depuis, mais même en 2022 il reste un sérieux concurrent parmi les milieux de gamme.

En plus de son bas prix vous allez pouvoir récupérer 17,5€ en cagnotte avec le Club R. L'inscription est gratuite sur le site et vous pourrez plus tard déduire vos gains lorsque vous ferez un autre achat chez Rakuten.