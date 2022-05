Apple : un iPhone 12 pour environ 600€ ? C'est possible et c'est aujourd'hui

Avec l'excellente puce Bionic A14, vous profitez d'un des SoC les plus rapides du marché, aussi bien à l'aise au quotidien pour les jeux les plus énergivores. Compatible 5G, l'iPhone 12 vous est livré sous iOS 14 avec, ici, une finition noire (nuit) et 64 Go de stockage. Cela est déjà pas mal pour enregistrer les beaux clichés désormais au top y compris le soir grâce au mode nuit, et les traditionnels 3 capteurs Apple (2 arrières, 1 avant) de 12 MP, pour filmer jusqu'en 4K à 60 ips.

Enfin, avec une compatibilité IP68 et une batterie disposant d'une autonomie moyenne d'utilisation de 17h, vous avez là un compagnon prêt à vous suivre partout, y compris à la mer ou durant vos séances de sport, sans craindre les éclaboussures, la poussière ou les longues journées à faire des photos en forêt. L'iPhone 12 obtient un excellent 9/10 lors de son test mené de manière 100% indépendant chez Clubic.