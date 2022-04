Le prix du Samsung Galaxy S21 FE n'a jamais été aussi bas !

Le Samsung Galaxy S21 FE est vendu à un prix des plus attractifs sur Rakuten, via un marchand tiers de confiance avec de nombreuses ventes et une bonne moyenne. Il s'agit d'une version européenne garantie 2 ans avec une livraison entre 4 et 7 jours ouvrables.

Si vous le prenez à 479,99€ en neuf, vous pouvez ajouter le code RAKUTEN30 dans le panier juste avant de payer. Ainsi il va perdre 30€ et vous n'aurez plus qu'à payer 449,99€ pour l'obtenir. Cerise sur le gâteau : vous allez recevoir en plus 24€ en cagnotte sur votre compte Club R (inscription gratuite) à déduire lors d'un prochain achat.