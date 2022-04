Le OnePlus 10 Pro 5G est disponible à un prix exceptionnel !

8

L'année dernière, nous avions salué le saut en avant qu'avait fait OnePlus avec son 9 Pro pour tenir tête à une concurrence féroce. Un constat qui concernait surtout la collaboration réussie avec Hasselblad sur la partie photo. Cette année, le nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus fait du surplace.

Ses finitions exemplaires, son superbe écran et ses excellentes performances sont clairement à son avantage. L'interface est toujours aussi agréable à l'œil comme à l'usage, même si on regrette qu'OxygenOS perde de plus en plus ses fonctionnalités en ressemblant à ColorOS.

La plus grande batterie et le chargeur 80 W ne font malheureusement pas une grande différence par rapport au OnePlus 9 Pro, même si on reste dans une bonne moyenne pour un produit haut de gamme. Notre plus grande déception vient du module photo, pourtant mis en avant de manière évidente. Le capteur principal progresse légèrement, mais l'ultra-grand-angle fait un pas en arrière pour proposer des modes de prise de vues qui, selon nous, sont anecdotiques.

On en vient à se demander si OnePlus n'est pas rentré dans le rang et occupe maintenant la place qu'OPPO veut bien lui laisser, gardant ses meilleures innovations pour d'autres produits comme l'OPPO Find X5 Pro.

À moins de 1 000 euros, le OnePlus 10 Pro est certes moins cher que beaucoup de ses concurrents, mais il est également un cran en dessous sur le plan de la photographie. Sans lui retirer ses qualités, ce smartphone est bien trop consensuel pour tirer son épingle du jeu.