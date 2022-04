Le Samsung S21 FE est à moins de 500€ chez Rakuten

Avec le Samsung Galaxy S21 FE vous aurez un smartphone qui ne fait de concessions nulle part afin de vous proposer le meilleur à tous les niveaux. Ça commence dès l'écran Dynamic Amoled de 6,41" avec une résolution de

1080 x 2400 pixels et une fréquence d'affichage qui peut monter jusqu'à 120 Hz.

Il tourne avec un processeur Snapdragon 888 5G et un GPU Adreno 660, 6 Go de RAM et dispose d'une mémoire interne de 128 Go. La batterie d'une capacité de 4500 mAh offre une belle autonomie pouvant atteindre les deux jours si vous n'êtes pas trop gourmand. Et elle se recharge rapidement grâce à sa compatibilité charge rapide 25W. En une heure vous êtes bon pour repartir avec un smartphone complètement chargé.

Enfin, vous allez pouvoir faire de belles photos avec un triple capteur arrière de

12 Mpx, 8 Mpx, 12 Mpx et un capteur avant de 32 Mpx. Les premiers permettant de filmer au maximum en 4K à 30 ou 60 images/seconde.