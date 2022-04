Un iPhone 13 à ce prix là, c'est une offre Apple qui ne se refuse pas !

L'iPhone 13 bénéficie des dernières innovations d'Apple, et ça commence par le processeur maison : la puce A15 Bionic. Elle est épaulée par un GPU Apple lui aussi, avec quatre coeurs. L'écran est un Super Retina XDR d'une taille de 6,1" et le modèle proposé ici est doté de 128 Go de stockage interne. Et pour faire tourner tout ça il peut compter sur 4 Go de mémoire vive.

Il est doté de la toute dernière version d'iOS 15. Et est équipée d'une batterie d'une capacité de 3240 mAh compatible charge rapide 20W et charge sans fil pour une autonomie d'une grosse journée en usage normal à intensif.

Enfin, côté photo il sait faire plaisir avec ses deux capteurs arrière de 12 Mpx capables de filmer en 4K à 60 images/seconde. Côté selfie, il y a là aussi une très belle caméra 12 Mpx.