Nouvelle baisse de prix sur le Google Pixel 6 chez Rakuten !

Google a dévoilé son Google Pixel 6 à la fin d'année 2021, et quelques mois plus tard, le voilà déjà en réduction chez Rakuten. Il faut dire qu'il a de nombreuses cordes à son arc, à commencer par un bel écran AMOLED de 6,4 pouces profitant d'une définition de 2340 x 1080 pixels, d'un taux de rafraichissement de 90 Hz et d'une compatibilité HDR.

Plus encore, vous serez épaté par les performances du processeur Google Tensor, moulinant à 2,8 GHz et accompagné par 8 Go de RAM. Le Pixel 6 se révèle ainsi polyvalent et réactif, y compris pour les jeux. Livré sous Android 12, ce smartphone est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et double-SIM. Vous apprécierez également ses qualités en termes de photographie, avec deux capteurs arrières de 50 MP et 12 MP ainsi qu'un capteur avant de 8 MP. Vous pouvez ainsi filmer jusqu'en 4K à raison de 60 ips, et stocker ces vidéos sans souci grâce aux 128 Go inclus.