Ce Samsung Galaxy S21 Ultra est encore moins cher avec ce code promo

Quand on regarde la fiche technique du Samsung Galaxy S21 Ultra, on n'y découvre que du lourd. Le smartphone enchaîne les performances et ça commence dès l'écran : un super AMOLED de 6,8" qui affiche du 3200 x 1440 pixels avec une fréquence de rafraîchissement adaptative qui peut aller jusqu'à 120 Hz.

Le processeur est fait maison, il s'agit d'un Samsung octa-core

Exynos 2100 avec une fréquence de base de 2,9 GHz. La batterie est également d'excellente facture, avec une capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 25 W. Ainsi vous allez pouvoir le faire passer de 0 à 100% en très peu de temps. Ainsi, sur les 24/36h d'autonomie qu'il propose, vous n'allez pas rester longtemps sans batterie.

Le S21 Ultra est ce qu'on appelle un photophone car le côté photo a été très travaillé par le constructeur. C'est pour ça qu'il est équipé d'un quadruple capteur arrière, avec

108 Mpx, 12 Mpx, 10 Mpx et 10 Mpx. Et pour les selfies vous avez un capteur de 40 Mpx. C'est son gros atout et ce qui vous fera peut-être craquer.