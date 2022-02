Samsung Galaxy S21 Ultra : le smartphone 5G n'a jamais été aussi abordable avec ce code promo !

Passons en revue les spécificités techniques du téléphone qui est équipé d'une dalle AMOLED 6,8 pouces magnifique avec une définition de 3200 x 1400 pixels, le tout avec un taux de rafraichissement à 120 Hz. Cet écran est parfaitement calibré et fera honneur à tous vos contenus. La puissance de ce mobile est également très impressionnante grâce au processeur Exynos 2100 épaulé par 12 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. La 5G est même au programme. Vous pourrez jouer aux jeux gourmands en ressources et lancer plusieurs applications simultanément sans jamais essuyer le moindre ralentissement.