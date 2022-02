Samsung Galaxy S21 Ultra : le smartphone 5G chute à son meilleur prix ce dimanche

Passons aux caractéristiques de notre smartphone qui embarque un écran AMOLED 6,8 pouces absolument sensationnel. Sa définition atteint 3200 x 1400 pixels pour un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d'affichage est tout bonnement renversante. Pour ce qui est des performances, cette version US est équipée d'un processeur compatible 5G mais aussi de 12 Go de RAM ainsi que d'une mémoire interne de 128 Go. La puissance est au rendez-vous puisque le Galaxy S21 Ultra gère parfaitement le multitâche. Aucun ralentissement ne viendra gâcher la fête et les jeux gourmands en ressources tourneront sans accrocs.