Deal du jour : l'iPhone 13 mini tombe à moins de 740€ !

L'iPhone 13 Mini offre un écran OLED de 5,4" avec une fréquence de rafraichissement de 60 Hz. Il est équipé d'une puce A15 Bionic, comme sur le modèle classique, avec 4 Go de RAM et un espace de stockage total de 128 Go. Sa batterie de 2438 mAh est compatible charge rapide 20 W, mais également charge sans fil.

À l'arrière il est équipé de deux capteurs de

12 Mpx chacun qui permettent de prendre des photos et filmer en 4K à 60 images seconde au maximum de ses capacités. Pour ce qui est du frontal, vous pouvez là aussi compter sur un capteur de 12 Mpx pour des selfies de qualité et une visio des plus agréables.

Enfin, il s'agit d'un smartphone compatible 5G et certifié IP68, ce qui signifie qu'il résiste aussi bien à la poussière qu'à l'eau. Vous pouvez ainsi l'emmener partout sans risquer de l'abîmer à cause de ça.