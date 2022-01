Google Pixel 6 : le dernier smartphone Google est déjà soldé !

Cela fait déjà plusieurs années que Google propose à ses clients ses propres smartphones sous la marque Pixel et dès le premier modèle, l'objectif du moteur de recherche était de révolutionner la photographie sur mobile.

Le Google Pixel 6 continue sur cette lancée avec cette fois deux objectifs photo, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le bloc photo est assisté par les algorithmes maison de Google qui font toute la différence pour vous proposer des clichés nets, lumineux et toujours à votre avantage et à ceux de vos proches. L'objectif avant de 8 mégapixels bénéficie aussi du traitement logiciel de la marque qui surpasse la plupart de ses compétiteurs sans sourciller.

Pour le reste le Google Pixel 6 est un smartphone au design affirmé, proposant un épais bloc photo qui prend toute la largeur de l'appareil. Son écran OLED de 6,4 pouces n'est seulement obstrué que par l'objectif avant, presque indétectable après plusieurs minutes d'utilisation.

A l'intérieur, Google a fait le choix cette année d'une puce maison, le Google Tensor, qui permet d'offrir plus de puissance de calcul mais aussi des tâches de machine learning et d'analyse d'image instantanées, qui sont à l'oeuvre lorsque vous prenez une photo.

Le Google Pixel 6 vous propose enfin une expérience 100% Android 12 avec tous les services de la marque et un nouvel écran d'accueil personnalisable qui prend la couleur de votre arrière-plan pour adapter le thème du système harmonieusement à vos goûts.