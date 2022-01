Samsung Galaxy S20 Ultra : un prix jamais vu avec ce code promo

Non seulement vous disposer d'un très bon tarif sur ce smartphone Samsung chez Rakuten, mais vous disposez en prime d'un super compagnon à même de vous accompagner en toute circonstance au quotidien. Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G dispose d'un écran Dynamic AMOLED de 6,9" avec une définition de 3200 x 1440 pixels (511 ppi) et un taux de rafraichissement atteignant 120 Hz.

Niveau hardware, profitez de l'excellente puce Exynos 990 et 12 Go de mémoire RAM, idéal pour tous les types d'utilisation, y compris le jeu. Compatible 5G, vous disposez également de l'option double-SIM sur votre Galaxy S20 Ultra. De plus, réalisez de beaux clichés grâce aux trois capteurs arrières de 12 MP, 48 MP et 108 MP et du capteur avant de 40 MP. Filmez en 8K et prenez des photos disposant d'une définition pouvant atteindre 12 000 x 9000 ! Comptez sur un stockage de 128 Go pour stocker tous vos fichiers.