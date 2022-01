L'excellent Samsung Galaxy S20 (5G) a un prix jamais vu !

Si Samsung a depuis sorti le fameux Galaxy S21 et toutes ses déclinaisons, le Galaxy S20 reste un smartphone de choix pour qui met un point d'honneur a faire de très belles photos. En effet, avec son triple capteur de 108 Mpx, le Galaxy S20 est ce que l'on peut appeler un photophone d'exception. Sa relative ancienneté fait que son prix est plus abordable. Et encore plus sur Rakuten.

En effet vous pouvez trouver le smartphone en vente à seulement 479,99€ chez un vendeur de confiance, noté 4,8/5 pour 137 ventes. Qui plus est, le smartphone est expédié depuis la France et sera donc chez vous très rapidement. En plus de ça, en vous inscrivant au Club R si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir récupérer pas moins de 72€ sur votre cagnotte à dépenser lors d'un futur achat.