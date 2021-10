Xiaomi Redmi Note 10 : l'excellent smarpthone 5G à moins de 200€

Le smartphone Redmi Note 10 5G de Xiaomi est un modèle d'entrée de gamme. Mais comme son nom l'indique il a la particularité de prendre en charge la 5G, ce qui, pour moins de 200€, ne court pas les rues. Mais ce n'est pas tout puisque ce modèle réserve quelques surprises parmi ses composants.

On commence par un écran Super AMOLED de 6,43" avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. IL s'agit d'un modèle double SIM avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Au dos on retrouve 4 capteurs photo, de 48 Mpx, 8 Mpx, et 2 x 2 Mpx. En frontal pour les selfies vous pouvez compter sur un capteur de 13 Mpx. Mine de rien tout ça permet de filmer en 4K à 30 images par seconde.

Enfin, et c'est le point fort de ce smartphone, l'autonomie est tout simplement folle. En usage classique et mixte, qui mêle appels, vidéos, jeu et autres : vous en avez facilement pour deux journées entière sans avoir à vous soucier de le brancher.

Pour 199€ avec 30€ de cagnotte, si vous recherchez un petit smartphone robuste et autonome, vous ne pouviez pas mieux tomber.