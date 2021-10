Samsung Galaxy S20 Ultra : à moins de 570€, c'est la meilleure offre du moment

Maintenant que l'on sait qu'on va le payer beaucoup moins cher que son prix neuf, il est temps de voir si on en a pour notre argent. Spoiler : oui. Le Galaxy S20 Ultra est tout simplement un monstre de technologie.

On commence par l'appareil photo, dont on a parlé au tout début, qui rend complètement fou avec son capteur dorsal de 108 Mpx. Ce n'est pas tout puisqu'il est accompagné de deux autres capteurs de 12 et 48 Mpx. Et un de 40 Mpx pour le frontal et les selfies. Tout ça vous permet de filmer jusqu'à une résolution max de 8K à 30 images par seconde.

Vos jeux et applications ne tourneront jamais aussi vite avec les 12 Go de RAM disponibles. Et vous avez la place de vous étaler puisque vous pouvez compter sur 128 Go de stockage. Et, chose rare sur les smartphones actuels, vous pouvez ajouter jusqu'à 1 To de stockage via le port microSD natif pour entreposer vos photos et vidéos.

Enfin, un dernier mot sur l'autonomie : le Samsung Galaxy S20 tient facilement une bonne journée complète, mais difficilement plus. Mais quand on voit la puissance technique qu'il dégage, on l'en excuse facilement.