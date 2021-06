Samsung Galaxy S21 : le dernier smartphone Samsung compatible 5G au meilleur prix chez Rakuten

Nous sommes chez Rakuten pour découvrir cette bonne affaire très avantageuse. En plus de la livraison gratuite à domicile (avec expédition sous 10 à 15 jours ouvrables), les adhérents au Club Rakuten recevront 55€ supplémentaires qu'ils pourront ensuite dépenser sur leurs prochains achats. L'inscription au club en question est également gratuite. Le paiement en plusieurs fois est accessible à partir de 31,34€/mois. Enfin, la garantie est bien évidemment valable pendant deux ans pour tous les acheteurs.

Passons aux caractéristiques du Samsung Galaxy S21 qui embarque un écran AMOLED avec une diagonale de 6,2 pouces et une définition en 2400 x 1080 pixels pour un taux de rafraichissement à 120 Hz. Grâce à son petit format, le smartphone est agréable à prendre en main et la dalle idéalement calibrée. À l'intérieur, nous retrouvons le processeur Eynos 2100 compatible 5G. Il est épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (non extensible). Le tout sous Android 11 + OneUI 3.2.

Ainsi, le Galaxy S21 est relativement puissant puisqu'il peut faire tourner n'importe quel jeu vidéo gourmand en ressources sans le moindre ralentissement. La fluidité sera également optimale sur l'interface et au moment de passer d'une application à une autre.