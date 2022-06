Offre du week-end : RED prolonge son offre forfait mobile jusqu'à dimanche !

Revenons à ce qui nous intéresse le plus particulièrement ici, à savoir le forfait 4G 80 Go de RED by SFR à 9€ par mois pendant un an. Son principal attrait est bien sûr sa confortable enveloppe de données de 80 Go, qui vous permettra de naviguer sur Internet, regarder des vidéos, jouer à des jeux ou tout autre usage en toute sérénité grâce au vaste réseau SFR (sauf bien sûr dans les endroits les plus reculés).

Parmi ces 80 Go, 12 Go pourront être utilisés depuis l'Europe/DOM. Il est possible de passer à 20 Go depuis l'Europe/DOM ainsi que depuis les États-Unis et le Canada, moyennant 5€ par mois supplémentaires. Idéal pour partir en vacances sans être coupé d'Internet ! À noter qu'au delà de 80 Go, il sera possible de recharger jusqu'à 4 Go moyennant 2€ supplémentaires par Go rechargé, avant de voir Internet bloqué.

Forfait mobile oblige, cette offre s'accompagne également des traditionnels appels et SMS/MMS illimités. À noter toutefois que les appels sont limités à 3 heures maximum par appel, et à 200 destinataires différents par mois, de même pour les SMS/MMS. Cette offre s'étend une fois encore à l'Europe/DOM.

Dans l'éventualité où ces conditions ne vous plaisent pas, vous pourrez dans tous les cas résilier librement votre abonnement et voir ailleurs si l'herbe est plus rouge… verte !