Forfait mobile : le prix de ce forfait RED by SFR 80 Go échauffe la concurrence

Avec ce forfait RED by SFR 80 Go, vous avez bien entendu en plus les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Mais ces avantages ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez profiter des mêmes avantages depuis ces mêmes destinations également. Ce n'est pas tout puisque sur vos 80 Go mensuels, il y en a 12 qui sont également utilisables depuis ces destinations.

Le forfait RED by SFR 80 Go est donc généreux. Sachez qu'il est aussi possible d'y souscrire en changeant de smartphone. Le site en propose une grande liste parmi lesquels choisir. Et vous pouvez aussi moduler le forfait avant d'y souscrire. Il est possible, toujours en 4G, d'avoir 120 Go pour 2€ de plus. Ou seulement 5 Go, si vous n'en avez pas l'utilité, pour 8€ de moins. Nous vous rappelons que le pendant de telles offres reste qu'un opérateur mobile est libre d'augmenter ses tarifs à tout moment.