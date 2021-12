Pour 10€ par mois, ce forfait mobile RED by SFR va à l'essentiel !

Elle renferme donc 40 Go de datas en 4G avec jusqu'à quatre recharges par mois de 1 Go chacune pouvant être activées (contre 2€ de plus à chaque fois). Cette quantité vous permettra de consulter les réseaux sociaux, vos mails et de regarder des vidéos fréquemment. De leur côté, les appels sont assez logiquement illimités vers tous les mobiles et fixes sur l'ensemble du territoire français (métropole et DOM). Attention car une communication ne peut excéder une durée de 3h.