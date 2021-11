Un iPhone 8 gratuit : comment profiter de cette offre RED by SFR ?

Commençons d'abord avec le forfait. D'habitude facturé 20€/mois, il coûte cette fois 15€/mois avec 100 Go de données mobiles. Cela comprend les appels, SMS et MMS illimités en France et aussi vers l'Amérique du Nord et les DOM (hors Mayotte). Et vous disposez en plus de 13 Go supplémentaire à utiliser lorsque vous êtes à l'étranger.

À préciser qu'il s'agit d'un forfait 4G.

Passons maintenant au téléphone. Comme nous l'avons dit il s'agit d'un iPhone 8 reconditionné, checké sur 30 points de contrôle pour s'assurer qu'il fonctionne correctement. Il est livré avec des accessoires neufs compatibles. Il s'agit d'une version grise du téléphone avec 64 Go de mémoire. Son écran fait 4,7" de diagonale avec une définition de

1334 x 750 pixels, l'appareil photo fait 12 Mpx, 7 Mpx à l'avant et il est possible de filmer en 4K.

L'offre mêlant le forfait du RED Deal avec l'iPhone 8 est donc une bonne affaire qu'il faut saisir, rappelons le, avec le 15 novembre.