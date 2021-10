RED Deal : un smartphone 5G OFFERT avec le forfait RED by SFR 100 Go

La 5G doit permettre de nouveaux usages. Pour les smartphones, c'est d'abord la promesse d'un débit autrement plus élevé et d'une latence grandement réduite par rapport à la 4G. Avec ses 100 Go de données mobiles incluses, l'utilisateur pourra surfer sur Internet et profiter du streaming pratiquement sans contrainte.

RED by SFR propose dans cette offre avec engagement tout ce qui est nécessaire au quotidien. On y trouve les incontournables appels, SMS et MMS illimités. Mais on y rencontre également 13 Go de data utilisables dans l'Union Européenne et dans les DOM. Ce sera utile lors des prochaines vacances !

L'Oppo A94 inclus dans le forfait 100 Go de RED by SFR a lui aussi beaucoup d'arguments convaincants. Outre sa compatibilité 5G, ce smartphone se démarque d'abord par la qualité de son écran OLED de 6,43 pouces, une dalle appréciable pour le multimédia, et par son autonomie. L'appareil dispose d'une utilisation très intelligente de sa batterie, avec une recharge capable de restaurer près de 3 heures d'appel avec 5 minutes de charge.