RED by SFR vous offre le Xiaomi Redmi Note 10 Pro avec son forfait 100 Go !

Le forfait RED en lui-même renferme une enveloppe internet de 100 Go en 4G avec un rechargement possible de 50 Go chaque mois (contre 10€ supplémentaires). Les appels sont illimités vers tous les mobiles en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM (hors Mayotte). Cela concerne aussi les fixes de 52 destinations et le tout avec une limite de 3 heures par appel. Au total, vous pourrez discuter avec 200 destinataire différents chaque mois.