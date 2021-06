RED Deal : un iPhone 8 reconditionné OFFERT pour tout abonnement au forfait mobile BIG RED 100 Go

Nouvelle opportunité pour les indécis, ou bien si l'offre vous aurait échappé en avril dernier, de souscrire en ce début d'été à un RED Deal pour le moins alléchant signé RED by SFR. Ainsi, l'opérateur français vous propose de souscrire à son abonnement BIG RED 100Go pour 15€ par mois tout en incluant gratuitement un iPhone 8 reconditionné . Regardons de plus près le contenu de cette offre vous permettant de bénéficier à la fois d'un forfait et d'un smartphone.

Concernant le forfait BIG RED 100Go, celui-ci est donc proposé à la somme de 15€ par mois au lieu des 20€ mensuels demandés dans le cadre d'une souscription classique. Une économie annuelle de 60€ qui, en revanche, n'est accessible qu'en échange d'un engagement de 24 mois auprès de SFR, sans résiliation possible de votre forfait.

Appels et SMS/MMS illimités sont compris dans le pack, en France métropolitaine, DOM, UE, Suisse et Andorre, et 13Go d'internet sont mensuellement disponibles si vous vous trouvez dans les DOM, l'UE, en Suisse ou en Andorre. Vous êtes par ailleurs éligible au réseau 4G+ de SFR, conservez votre numéro et disposé de l'assistance RED 7/7.