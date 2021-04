RED by SFR : un iPhone 8 offert avec le forfait RED 100 Go 🔥

Nous avons pour habitude de commencer nos présentations en faisant un tour des modalités. Et cela tombe plutôt bien car elles changent sensiblement par rapport aux offres plus classiques. Ici, puisqu'un smartphone iPhone 8 est offert (avec la carte SIM à 1€), l'engagement du client dure 24 mois. Durant cette période, vous ne pourrez donc pas résilier ce forfait. Votre numéro de mobile actuel sera conservé gratuitement et le téléphone profite d'une garantie valable pendant deux ans. L'offre en question est disponible jusqu'au 5 mai 2021.

Pour ce qui est du contenu du forfait, il renferme une enveloppe internet de 100 Go et vous aurez la possibilité de demander une recharge de 50 Go supplémentaires par mois (facturée 10€). Les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine mais aussi en Amérique du Nord, DOM et vers les fixes de 52 destinations (limitation de 3 heures par appel). Les SMS/MMS sont eux aussi illimités avec la possibilité de contacter jusqu'à 200 destinataires par mois (limite également valable pour les appels).

Enfin, depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse et Andorre, les appels ainsi que les SMS/MMS restent illimités vers ces mêmes zones et l'Hexagone. À l'étranger, vous recevrez 13 Go de datas en plus pour continuer à naviguer sur le web.