L'opérateur RED by SFR propose à nouveau son forfait 5Go à 5€/mois

Tous les nouveaux clients RED peuvent obtenir ce forfait sans aucun souci. De plus, l'offre en question est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment. Aussi, l'opérateur ne doublera pas le tarif mensuel au bout d'un an. Par contre, vous devrez impérativement débourser 10€ supplémentaire lors de la souscription pour activer la carte SIM. Maintenant, place au contenu de la formule.

Commençons par internet puisque l'enveloppe 4G de ce forfait n'est que de 5 Go. Jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (pour 2€ à chaque fois) peuvent être activées tous les mois. Ainsi, vous pourrez occasionnellement naviguer sur internet et consulter vos mails ou les réseaux sociaux. L'accès à SFR Wifi est également pris en charge pour tous les abonnés.

Les appels sont illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3 heures par appel). De leur côté, les SMS/MMS sont également illimités au sein de l'Hexagone. Par ces différents biais, vous aurez la possibilité de contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.