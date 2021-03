Forfait mobile : les offres RED by SFR 100 Go et 200 Go se terminent à minuit !

Ainsi, les offres Big RED disparaîtront à minuit. Tous les nouveaux clients peuvent en bénéficier sans attendre. Pour ce qui est des modalités, rappelons que les forfaits sont sans engagement, ce qui permet d'effectuer une résiliation à tout moment. Le prix ne doublera pas non plus au bout d'un an. La conservation de votre numéro de mobile actuel se fera gratuitement. Enfin, comptez 10€ supplémentaires lors de la souscription pour activer la carte SIM.

Vous l'avez sans doute déjà compris mais les forfaits Big RED renferment 100 Go d'internet en 4G (pour 13€/mois) ou 200 Go de datas (15€/mois). Libre à vous de choisir la formule qui correspond à vos habitudes. Dans tous les cas, ces abonnements permettent de naviguer sur le web sans compter. Le téléchargement d'applications, l'utilisation d'un GPS ou le visionnage de vidéos sont des activités qui peuvent être pratiquées quotidiennement.

De plus, sachez que vous aurez accès à 12 Go d'internet depuis l'Europe ainsi que les DOM avec la formule 100 Go et 15 Go avec celle disposant de 200 Go de datas. Vous pourrez partir en voyage le cœur léger.