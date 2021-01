Bon plan : dernières heures pour le forfait BIG RED 200 Go à 15€ !

Nous allons donc revenir sur le forfait Big RED qui est disponible jusqu'au 19 janvier 2021 pour tous les nouveaux clients de l'opérateur. Parmi les modalités à prendre en compte, soulignons la dimension "sans engagement" qui permet de résilier à tout moment. De plus, le prix mensuel ne doublera pas au bout d'un an. Aussi, 10€ supplémentaires sont demandés au moment de la souscription pour l'activation de la carte SIM. Enfin, vous pourrez conserver votre numéro actuel gratuitement.

À l'heure actuelle, le forfait Big RED se distingue en deux versions différentes. Nous avons celle avec 60 Go de datas à 13€/mois et la 200 Go à 15€/mois. C'est cette dernière que nous allons détailler sans attendre. Vous l'avez compris, cet abonnement renferme une enveloppe internet 4G absolument gargantuesque. Vous pourrez naviguer sur le web ou même télécharger des applications sans compter.

Durant vos déplacements dans les DOM ou au sein de l'Union Européenne, vous recevrez même 15 Go supplémentaires qui vous épauleront au sein de ces destinations.