Pour Noël, RED by SFR propose son forfait 80 Go à 15€/mois !

Cette année pour Noël, RED by SFR fait tout pour se distinguer de ses concurrents en proposant une offre particulièrement généreuse. Celle-ci fera la joie des personnes hyper connectées, accros aux applications ou fans de vidéo en tout genre. En effet, avec 80 Go difficile d'être à court d'accès internet !

Proposé à 17 euros par mois ces derniers temps, ce forfait mobile RED est descendu à seulement 15 euros et restera à ce prix jusqu'au 21 décembre. Vous n'avez donc plus que quelques jours pour en profiter ! Cet abonnement à RED by SFR se fait toujours sans aucun engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an. Vous serez donc totalement libre d'arrêter ou de poursuivre votre souscription aussi longtemps que voulu, sans être contraint de changer d'opérateur à une date précise (comme cela arrive souvent) pour éviter de voir le montant de votre facture doubler. Une tranquillité d'esprit tout de même fort appréciable !

Changer de forfait pour cette offre RED peut s'effectuer en ligne en quelques clics et à peine quelques minutes. Pour cette nouvelle souscription il vous faudra commander une carte SIM toute neuve. Cette dernière coûte 10 euros et vous sera livrée chez vous rapidement.