Forfait pas cher : RED by SFR frappe fort pour Noël avec 100Go pour 14€

Les modalités habituelles s'appliquent à cette promotion puisque celle-ci s'adresse uniquement aux nouveaux abonnés RED. Le forfait est sans engagement, ce qui permet de résilier le contrat à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Autre bon point, le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an. N'oubliez pas de prévoir 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour l'activation de la carte SIM.

Commençons avec cette enveloppe de datas exceptionnelle puisqu'elle renferme 100 Go d'internet mobile en 4G. Un rechargement de 50 Go contre 10€ en plus peut être effectué chaque mois si nécessaire. Vous ne devriez donc pas manquer de datas pour naviguer sur le Web et télécharger un maximum d'applications.

Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3 heures par appel). De leur côté, les SMS/MMS sont également illimités mais seulement au sein de l'Hexagone. Vous pourrez joindre jusqu'à 200 destinataires par mois.