Juste après le Black Friday, RED by SFR lance deux offres 100 Go et 160 Go !

L'opérateur low-cost RED by SFR prolonge son Black Friday en suggérant deux forfaits mobiles au choix et en promotion.

Le premier forfait mobile est une offre comprenant 100 Go de data en 4G+. Il contient les appels et les SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et enveloppe de 10 Go de données mobiles en Union Européenne et dans les DOM.

Pour ceux et celles qui sont intéressés, le forfait en question est à 14 euros par mois (au lieu de 20€/mois).