RED by SFR joue les prolongations sur son forfait mobile 80 Go à prix cassé

L’offre que propose RED by SFR vous offre les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France, l’Europe et les DOM pour la modique somme de 15 € par mois au lieu des 17 € normalement facturés. Le forfait est sans engagement et le prix est fixe, il n’y a pas d’augmentation ou de changement d’offre au bout de 12 mois.

Vous bénéficiez d’une connexion Internet 4G depuis la France à hauteur de 80 Go par mois. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez soit recharger exceptionnellement votre forfait ou bien opter pour l’option 100 Go pour 5€ de plus par mois.

L’offre comprend également un hébergement SFR Cloud de 100 Go pour stocker vos documents dans les nuages.