RED by SFR casse les prix sur ses forfaits 4G sans engagement

Avec ses deux forfaits, vous disposez des appels vers les fixes et mobiles, MMS et SMS en illimité depuis la France, l’Europe et les DOM dans la limite de 200 correspondants différents dans le mois et au maximum pour une durée de 3 heures maximum par appel.



Pour vos déplacements à l’étranger, RED by SFR inclut 10 Go de connexion Internet depuis l’Union européenne et les DOM. Et si vous avez besoin de plus et de vous rendre en Suisse, Andorre ou en Amérique du Nord, vous pourrez souscrire pour l’option International de 15 Go par mois pour 5 € de plus par mois.

Et bonne nouvelle, c'est que vous pourrez à tout moment basculer d'un offre à l'autre en fonction de vos besoins.