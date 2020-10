L'opérateur RED by SFR casse les prix sur ses forfaits mobiles 4G

Le forfait inclut également 10 Go de connexion Internet depuis l’Union européenne et les DOM en plus des 100 Go depuis la France. L’option SFR TV est également incluse dans le forfait 4G 100 Go.

Et si vous voyagez également en Suisse, Andorre, États-Unis et Canada, vous pouvez opter pour l’option International comprenant 15 Go sur toutes ces destinations en plus de l’Union européenne et des DOM à la place des 10 Go de base offerts pour seulement 5 € par mois.