Le forfait mobile RED 60 Go à 12€/mois est de retour !

Cette fois, nous partons du côté de chez RED by SFR pour découvrir un forfait mobile parfait pour chaque utilisateur. En effet, l'offre star de l'opérateur effectue son grand retour pour quelques jours. Vous pouvez donc vous jeter sur cet abonnement RED 60 Go à seulement 12€/mois.

Pourquoi Clubic recommande ce forfait RED 60 Go? Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Comparatif : découvrez notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en 2020

RED by SFR se charge de tout !

Tout d'abord, il est important de souligner les modalités à connaître avant de passer à la caisse. Rappelons donc que cette promotion est valable pour tous les nouveaux clients RED jusqu'au 25 mai prochain. Le tout est sans engagement de votre part et sans la moindre augmentation de tarif au bout d'un an. Pour faire simple, les 12€/mois sont garantis à vie. Aucune mauvaise surprise au programme ! Comptez juste un versement unique de 10€ en plus pour profiter de votre nouvelle carte SIM.

Commençons par évoquer la présence d'une enveloppe internet conséquente de 60 Go en 4G. RED permet aussi à ses utilisateurs d'effectuer jusqu'à quatre recharges par mois de 1 Go chacune (pour 2€ à chaque fois). Les appels sont bien évidemment illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS/MMS sont également illimités en métropole. Sachez tout de même qu'un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures et que vous pourrez contacter 200 destinataires par mois.

Les bouquets TV offerts

Si vous comptez partir à l'étranger, RED ne vous laissera pas tomber ! L'opérateur met une nouvelle fois les appels comme les SMS/MMS illimités à votre disposition depuis l'Union Européenne et les DOM. Dans ces zones, 8 Go d'internet supplémentaires seront ajoutés à votre compte. Enfin, SFR offre un petit bonus à ses abonnés en leur octroyant l'accès à toutes les chaînes et bouquets TV depuis l'application SFR TV.