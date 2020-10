L'opérateur RED by SFR relance un forfait 100Go à prix cassé

Jusqu'au 12 octobre 2020, RED by SFR propose son forfait mobile 4G incluant une généreuse enveloppe de 100Go de data pour le prix de 16 euros par mois. Une offre sans engagement, vous pouvez donc quitter l'opérateur à tout moment.

Si les 100Go de données mobiles ne suffisent pas, vous avez l'opportunité de débloquer pour 10 euros supplémentaires une recharge de 50 Go pour vous permettre de finir tranquillement le mois.

Vous bénéficiez également des appels et SMS/MMS illimités en France, ainsi que de 10Go d’internet et les appels et SMS/MMS illimités depuis les pays membres de l’Union Européenne et les DOM

.