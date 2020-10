RED by SFR : profitez d'un mois offert avec l'offre fibre internet RED box à 23 €/mois

Que diriez-vous de payer seulement 23 €/mois pour votre box Internet, tout en profitant du très haut débit offert par la fibre ? C'est le prix de l'abonnement RED by SFR, afin d'attirer de nouveaux clients, et ce, sans augmentation au bout d'un an. Et l'opérateur va plus loin dans ses offres promotionnelles !

En effet, en ce moment, l'entreprise ajoute un mois gratuit à tous ses nouveaux clients. Et elle offre, de surcroît, deux options très appréciables : les appels illimités vers tous les mobiles, ainsi que le service « Débit Plus ». Celui-ci, d'ordinaire affiché à 5 €/mois, permet de booster sensiblement votre connexion, avec un débit allant jusqu'à 1 Gb/s en descendant et à 500 Mb/s en upload. De quoi télécharger à la vitesse de l'éclair !

Et si votre logement n'est pas éligible à la fibre ? Vous ne pourrez bien sûr pas bénéficier de performances aussi élevées, mais vous avez tout de même la possibilité de réaliser des économies. Car RED by SFR vous propose un abonnement ADSL à seulement 16 €/mois, avec une nouvelle fois un mois offert !