RED by SFR lance le Big Red, un forfait mobile 100 Go à 12€ 🔥

C'est le forfait mobile incontournable juste avant le week-end ! En effet, RED by SFR vient tout juste de lancer une offre flash nommée Big RED à 12€/mois tout simplement exceptionnelle. Nous allons tout de suite détailler cette promotion qui ne durera que quelques dizaines d'heures.

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Big RED 100 Go?

L'offre est sans engagement, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment si vous préférez souscrire à un autre abonnement. Autre bon point, le prix de 12€/mois est garanti à vie. À aucun moment il n'augmentera. Voilà pourquoi il s'agit d'une affaire en or !

À présent, nous allons passer à tous les détails de cette offre limitée dans le temps. Gardez à l'esprit que vous recevrez une nouvelle carte SIM et qu'une somme de 10€ supplémentaires vous sera demandée pour recevoir la carte en question à votre domicile.

L'attrait principal de cet abonnement concocté par RED se trouve du côté de son enveloppe internet. En effet, 100 Go de datas seront mis à votre disposition chaque mois.

Aussi, 8 Go en plus pourront être utilisés pour vos déplacements dans les DOM et au sein d'un pays de l'Union Européenne. Le réseau SFR vous accompagnera même durant vos voyages.

Bien entendu, les traditionnels appels illimités sont de la partie dans ces territoires ainsi qu'en France métropolitaine. Les SMS/MMS peuvent également être envoyés sans limites vers l’Hexagone. Vous ne manquerez de rien !