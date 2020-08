Red, Sosh, Free et B&you : quel est le meilleur forfait mobile de la rentrée 2020 ?

Red by SFR propose son forfait 80 Go pour seulement 14 € par mois. Comme son nom le laisse entendre, vous bénéficiez avec cette offre de 80 Go pour votre connexion Internet 4G et 4G+ en France. En Europe et dans les DOM, vous disposez de 10 Go.

Si vous étiez amené à devoir consommer plus de data, SFR vous propose de recharger votre forfait par tranche de 1 Go au prix de 2 €. Cela est possible 4 fois dans une même période de facturation.

Les appels, SMS et MMS sont illimités en France, en Europe et depuis les DOM. Il n’y a pas d’engagement minimum et le prix ne bougera pas au-delà de 12 mois, vous pourrez conserver cette offre aussi longtemps que vous le souhaiterez.