Forfait 4G : Sosh revient à la charge avec son forfait 80 Go à 14,99€

Sosh est un habitué des bons plans vous permettant d'appeler et de surfer sur le web en toute liberté sans trop dépenser. C'est encore le cas aujourd'hui avec la Série limitée 80 Go que vous propose l'opérateur dès à présent sur son site web.

Comme son nom l'indique, la Série limitée Sosh intègre en premier lieu 80 Go de données mobiles. Nous utilisons tous nos smartphones de plus en plus pour naviguer sur Internet, consulter ses réseaux sociaux mais aussi regarder des vidéos en streaming, une activité qui consomme énormément de data. Avec les 80 Go associés à la rapidité du réseau Orange, vous pourrez accéder rapidement aux contenus qui vous importent.

En plus de l'internet mobile, Sosh vous permet d'appeler et d'envoyer SMS et MMS en illimité à la fois sur le sol français mais depuis les pays de l'Union européenne. Vous pouvez ainsi voyager en toute quiétude, vous êtes connectés en permanence à vos proches où que vous vous trouviez.