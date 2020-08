Bon plan forfait 4G : Sosh lance son forfait mobile 80 Go à 15,99€/mois

Maintenant, évoquons les avantages qui vous seront proposés en dehors de la métropole. Ainsi, depuis l'Europe et les DOM, les appels et SMS/MMS resteront illimités vers ces zones et la France métropolitaine. Vous pourrez même compter sur la présence de 12 Go d'internet pour ces destinations. Enfin, Sosh vous permet de conserver votre numéro de mobile actuel gratuitement.