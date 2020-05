Forfait mobile : Sosh lance son forfait 100 Go pour 16,99€/mois

C'est un forfait mobile exceptionnel qui vient égayer ce début de semaine. En effet, un opérateur propose dès maintenant une formule très agressive avec un tarif abordable et beaucoup de contenu. Cet opérateur, c'est Sosh qui revient sur le devant de la scène avec l'abonnement 100 Go à 16,99€/mois.

Ce forfait 4G est disponible pour tous les nouveaux clients Sosh jusqu'au 22 juin à 9h00. Vous avez donc un bon mois pour réfléchir. Comme bien souvent avec les grands opérateurs français, il s'agit d'une formule sans engagement. Vous êtes donc parfaitement libre de résilier si vous trouvez mieux ailleurs. De plus, le prix mensuel n'augmentera pas au bout d'un an comme c'est parfois le cas sur d'autres forfaits. En gros, aucune mauvaise surprise à l'horizon. Comptez juste 10€ supplémentaires de frais d'activation de votre nouvelle carte SIM.

Vous aurez donc accès aux appels et SMS/MMS illimités en France vers tous les opérateurs. La vraie star de ce forfait est logiquement l'enveloppe internet donnant accès à 100 Go de datas en 4G chaque mois de l'année. Vous pourrez donc télécharger des applications, regarder des vidéos, naviguer sur le web et jouer en ligne sans compter avec un tel volume. Le débit sera bien évidemment réduit si vous deviez dépasser ce seuil.