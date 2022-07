À moins de 10€, ce forfait Free est la meilleure offre de l'été !

Plus concrètement, que propose Free avec cette formule 4G 90 Go ? Comme son nom l'indique, il convient tout d'abord de s'intéresser à cette généreuse enveloppe de données de 90 Go. Grâce au vaste et solide réseau Free, vous pourrez profiter de la 4G presque partout pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, jouer, télécharger ou tout autre usage sans faire attention à votre consommation.

À noter toutefois qu'une fois les 90 Go dépassés, le débit sera sévèrement limité. Parmi ces 90 Go, 12 Go sont alloués à vos voyages en Europe/DOM. Idéal pour partir en vacances sans être totalement coupé d'Internet.

Autrement, ce forfait propose tout ce que l'on attend d'un tel service, à savoir appels illimités vers mobiles et fixes en France Métropolitaine, ainsi que depuis DOM. Les SMS/MMS illimités sont bien évidemment de la partie, autant en France que depuis Europe/DOM, afin de rester en contact avec vos proches même à l'étranger.

Pour les fans de foot, ce forfait 4G de Free se montre également avantageux, puisqu'il s'accompagne d'un accès premium à l'application Free Ligue 1. Comme autres options gratuites, on peut notamment citer la compatibilité eSIM, la messagerie vocale visuelle et le double appel.