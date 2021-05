Forfait pas cher : Free mobile casse les prix de sa Série Free 70 Go

Rappelons les modalités appliquées sur cette offre qui demeure accessible aux nouveaux clients Free jusqu'au 1er juin 2021. Cet abonnement téléphonique est sans engagement de votre part. Vous pourrez donc le résilier à tout moment sans le moindre souci. Par contre, au bout d'un an, vous basculerez automatiquement sur le forfait 5G (150 Go et compatible 4G) à 19,99€/mois. Pour en finir avec les prérequis, Free vous demandera 10€ supplémentaires lors de la souscription afin d'activer la nouvelle carte SIM.

Débutons par les traditionnels appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS jouissent du même traitement de faveur et les MMS sont uniquement illimités vers la métropole lorsqu'ils sont envoyés depuis l'Hexagone. Quoi qu'il en soit, vous n'aurez aucun mal à rester en contact avec vos proches… Et le constat est similaire lors d'un déplacement plus important.

Ainsi, durant un voyage dans un autre pays européen ou dans les DOM, les appels et les SMS/MMS restent illimités. Free vous accompagnera à chaque instant dans toutes les configurations possibles !