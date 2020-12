Forfait mobile : la Série Free Mobile 80Go à prix promo jusqu'au 22 décembre !

Comme toujours, cet abonnement est accessible pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 22 décembre prochain. Une fois la première année écoulée, votre forfait basculera automatiquement sur l'offre 5G de Free à 19,99€/mois. Sachez tout de même que vous ne serez pas engagé et que vous pourrez donc résilier à tout moment. Comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour l'activation de la carte SIM.

Ainsi, ce forfait renferme une enveloppe internet de 80 Go en 4G+ utilisable chaque mois en France métropolitaine. Un volume idéal pour télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter ! Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en métropole comme dans les DOM (hors Mayotte).

Les SMS profitent du même traitement et les MMS sont uniquement illimités dans l'Hexagone. Tout cela est parfait pour rester en contact avec vos proches.