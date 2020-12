Free mobile débarque en 5G et frappe fort avec son forfait 150 Go à 19,99€ !

Nous retrouvons également les éternels appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Les SMS sont eux aussi illimités dans l'Hexagone ainsi que les DOM et les MMS seulement en métropole. Pour finir, les éléments mentionnés dans ce paragraphe restent utilisables à volonté depuis l'étranger et plus précisément en Europe, DOM, Amérique du Nord, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Israël.