Forfait mobile : la série spéciale Free 50 Go disponible à moins de 10€

Nous allons encore une fois faire un tour du côté des meilleures promotions au niveau des forfaits mobiles . Free s'illustre à nouveau avec sa formule spéciale 50 Go à seulement 9,99€/mois. Il est temps de décortiquer cette offre !

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go ?

Commençons comme toujours pas des modalités importantes à connaître avant de se jeter sur cette bonne affaire. En effet, il faut savoir que cet abonnement est sans engagement, ce qui vous permettra de le résilier à n'importe quel moment si vous trouvez mieux ailleurs. Ensuite, le tarif mensuel passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Ce sera le moment idéal pour partir à la recherche d'une meilleure offre. Enfin, seuls les nouveaux clients de l'opérateur sont éligibles à cette promotion. Un versement unique de 10€ supplémentaires vous sera également demandé pour la nouvelle carte SIM.

Le forfait Free dispose des appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont uniquement illimités en métropole. L'autre bonne nouvelle se trouve logiquement au niveau l'enveloppe internet créditée chaque mois sur votre compte. Les 50 Go en question sont utilisables aux sein de l'Hexagone. Le réseau 4G+ de Free vous accompagnera chaque jour.