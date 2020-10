Du nouveau chez Free : le forfait 80 Go passe à 12,99€/mois

Bien entendu, l'offre de Free fait profiter des services essentiels : SMS et MMS illimités sont inclus, tout comme les appels. Ce qui distingue ce forfait, c'est sa belle quantité de données mobiles sur réseau 4G+, l'enveloppe de 80 Go permettant de satisfaire la plupart des utilisateurs. La formule flirte même avec l'offre la plus généreuse en données chez Free, qui propose 20 Go de plus.

L'abonnement 80 Go vous suit également à l'étranger, où les appels, SMS et MMS sont toujours illimités depuis l'Europe et dans les DOM. Vous pourrez également y compter sur 10 Go d'Internet pour naviguer partout où vous le souhaitez.